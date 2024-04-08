2024-04-08 18:06:09 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، بياناً ردّت فيه على السياسي أحمد الجبوري “أبو مازن” بعد عدم إصدار مرسوم جمهوري بتعيينه محافظاً لصلاح الدين. وذكرت الرئاسة في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “بعض وسائل الإعلام تناقلت تصريحا أدلى به السيد أحمد عبد الله الجبوري في قناة السومرية الفضائية، ومفاده أن فخامة الرئيس امتنع عن إصدار المرسوم […]

ظهرت المقالة نفت “التهديدات”.. رئاسة الجمهورية ترد على “أبو مازن”: محكوم بقضايا مخلّة بالشرف أولاً على Eishan.