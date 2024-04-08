شبكة الإعلام العراقي تصدر كتاب (بغداد) ضمن إصدارات موسوعة العراق المصورة

2024-04-08 18:42:02 - المصدر: واع





بغداد – واع

أكد رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، اليوم الاثنين، صدور كتاب (بغداد) ضمن إصدارات موسوعة العراق المصورة عن شبكة الإعلام.





وقال حمادي إن " كتاب (بغداد) هو الإصدار الخامس ضمن إصدارات موسوعة العراق المصورة عن شبكة الإعلام العراقي، ويضم تصورا عن حضارة بغداد الإسلامية والتي تتضمن المدارس العلمية والمساجد آنذاك، ويُعنى كذلك بالجوانب الفنية في الحضارة الإسلامية كاللوحات والمنحوتات والتماثيل وأيضا التراث البغدادي الأصيل من مبانٍ وحرف قديمة".





وأضاف، أن "الكتاب يتكون من 204 صفحات، بقياس 24/30 وبجودة طباعية عالية جدا وتم بإعداد وتصوير وتصميم شبكة الإعلام العراقي وإشراف إدارة الشبكة وطبع في مطابعها".

ولفت إلى أن "كتاب (بغداد) سبقته 4 إصدارات لشبكة الإعلام العراقي أولها كتاب (المتحف العراقي) من 3 أجزاء فضلا عن إصدار (ذاكرة مدينة) الذي يُخلد نتاجات المصور الراحل فؤاد شاكر".

وأضاف، "كما أصدرت الشبكة كتاب (الفرقة الوطنية للتمثيل) الذي يضم صوراً عن تاريخ الفرقة بالأبيض والأسود وكذلك تاريخ المسرح الوطني العراقي، فضلا عن إصدارها كتاب (الأهوار) الذي صورها أيام زهوها وكذلك جفافها، فيما تخطط الشبكة لإصدار سادس يختص بالطوابع العراقية".