رئيس الوزراء يبحث مع السفيرة الامريكية الاستعدادات الخاصة بزيارته المرتقبة إلى واشنطن

2024-04-08 18:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق إلينا رومانوسكي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إنه "جرى خلال اللقاء، التباحث في مجمل العلاقات العراقية الأميركية، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية".وأضاف، أنه "جرت مناقشة الاستعدادات الخاصة بالزيارة المرتقبة التي سيجريها رئيس مجلس الوزراء في منتصف الشهر الحالي، والتي تأتي في مسار الارتقاء بالعلاقات الثنائية ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين".