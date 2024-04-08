درجال يؤكد استمرارية الشراكة مع "لاليغا": حققت قفزة نوعية

2024-04-08 19:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال، يوم الاثنين، أن الشراكةَ التي تربط اتحادَ الكرة ورابطة لاليغا حقيقيةٌ، وتكتب بماءِ الذهب، فيما شدد على استمراريتها.

وذكر بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ذلك جاء خلال مشاركته في الندوةِ الحواريةِ التي أقامتها السفارةُ العراقية في العاصمةِ الإسبانية مدريد بالتعاون مع رابطة اللاليغا بعنوان (الاستقرار والانفتاح عوامل مؤثرة: لاليغا في العراق، قصة نجاح) والتي أقيمت في مقر البيت العربيّ في العاصمة مدريد بحضور رئيسِ رابطة لاليغا خافيير تيباس والسفير العراقي في إسبانيا صالح التميمي، فضلاً عن عددٍ من رؤساء الأندية العراقية المشاركة في دوري نجوم العراق".

وبيّن رئيس الاتحاد في معرض حديثه عن التجربة العراقية: إن "الانفتاح على التجارب الدوليّة أسهم في إثراء التجربة العراقيّة وتطويرها، حيث بذلت الجهتان جهودًا مكثفةً لتنظيم دوري نجوم العراق بنسخته الحالية، شملت تعاونًا وثيقًا وتقييمًا دقيقًا للملاعب والخطط التسويقية، بعد أن شهدَ دوري نجوم العراق نقلةً نوعيةً على الأصعدة كافة من خلال تحسين مستوى اللعب، وتطوير البنية التحتية وتعزيز التسويق لجذب اهتمام إعلامي وجماهيري واسع، فضلاً عن أن عناوين منظومة كرة القدم العراقية استفادت كثيراً من هذه الشراكة، لاعبين وملاكات تدريبيّة وإدارية وطواقم تحكيمية".

وأشار درجال إلى أن "الجميع أدرك أن قصةَ النجاح التي سيكتبها الطرفان باتت مؤثرةً منذ اليوم الأول، وفي ليلة قرعة الدوري التي جرت بطريقةٍ علميةٍ عبر الذكاء الاصطناعي ليمنح الجميع مبدأ تكافؤ الفرص ليسود الارتياح الكبير الشارع الرياضي العراقيّ والإعلام الرياضي كذلك، فضلاً على الخطوات الأخرى المرادفة مثل اعتماد كرة موحدة للمسابقة هي نفسها المستخدمة في الدوري الإسباني".

وأفاد بإن "شراكةَ الاتحاد العراقي ولا ليغا حققت قفزةً نوعيةً جديدةً أخرى عبر انطلاق دوري الفئات العمريّة للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم العراقية، إذ تُعدّ خطوات التطوير المُستمرة دلالةً على التزام الاتحاد العراقيّ ولا ليغا بتطوير منظومة كرة القدم العراقية على الأصعدة كافة، وتساهم في صقل المواهب الشابة، وخلق قاعدة لاعبين متميزين لمنتخب العراق، وتُعزز حوكمة كرة القدم العراقية وتُرسّخ مبادئ الشفافية والنزاهة".

وشدد حرص الاتحاد الكبير واللا متناهي على "تطوير واستمرار وديمومة هذه الشراكة بما ينعكس بالفائدةِ وتحقيق الهدف المرسوم على جميع الصعد".

وأشاد درجال "بالتعاون الكبير والجهد البائن الذي بذلته أنديةُ دوري نجوم العراق، وتحملها ضغوطات المسابقة من أجل إنجاح التجربة التي نجزم أنها ستكون نبراساً للعديد من الدوريات في المنطقة".