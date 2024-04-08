انشيلوتي يستذكر خسارة الريال أمام السيتي: لعبنا من دون شجاعة وشخصية

2024-04-08 19:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني إن فريقه افتقر للشجاعة والشخصية بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، الذي أقصاه في طريقه لإحراز لقب المسابقة الأعرق قارياً للمرة الأولى في تاريخه.

وطالب أنشيلوتي، البالغ من العمر 64 عاماً، لاعبيه باظهار المزيد من القوة الذهنية عندما يواجهون بطل إنجلترا للموسم الثالث توالياً في المسابقة القارية الأم، بعدما سحق رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا في عقر دارهم النادي الملكي برباعية نظيفة إياباً، بعد التعادل 1-1 ذهاباً.

ويستقبل ريال مدريد، الأكثر تتويجاً في دوري الأبطال بحصوله على 14 لقباً، على ملعبه "سانتياغو برنابيو" ضيفه مانشستر سيتي في ذهاب ربع النهائي الثلاثاء، قبل الإياب المقرر الأربعاء في 17 من الشهر الحالي.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي عشية المواجهة المنتظرة مستذكراً الخسارة برباعية "لعبنا من دون شجاعة ومن دون شخصية. الشجاعة والشخصية أساسيتان في هذا النوع من المباريات وافتقدناهما في مباراة الإياب"، وفقا لفرانس برس.

وأكد مدرب ميلان وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق أن لاعبيه يجب أن يكونوا أقوياء ذهنيا أمام سيتي لكنه أقرّ أنه يشعر بالتوتر قبل المباراة.

وتابع "الشيء المهم هو أن نكون في أفضل حالاتنا، والجانب الذهني مهم للغاية"، بحسب الوكالة الفرنسية.

وأضاف "من حيث الشجاعة والشخصية، كان لدينا الوقت للاستعداد للمباراة، لقد استعدينا بشكل جيد للغاية، وأنا واثق من أننا سنقدّم أفضل ما لدينا ولدينا الجودة للمنافسة".

وعلى الرغم من فوزه باللقب القاري 4 مرات (ميلان 2003 و2007 وريال 2014 و2022)، أكثر من أي مدرب آخر، اعترف أنشيلوتي بتوتره قبل المواجهة، وقال: "(أنا) متوتر للغاية، قبل أي مباراة على المستوى الشخصي أنا أعاني".

وشدد على أن "الهزيمة معاناة والنصر ارتياح وليس سعادة.. المعاناة والضغط يبقيانك على قيد الحياة، إنه الوقود بالنسبة لي".