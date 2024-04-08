2024-04-08 19:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأجرى منتخبنا الوطني لكرة الصالات اليوم الاثنين أولى وحداته التدريبية في قاعة (بانكوك ارينا) في بانكوك .وذكر بيان مقتضب للقناة الإعلامية لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع)، أن " التدريبات تأتي استعداداً للمشاركة في بطولةِ نهائيات كأس آسيا التي تنطلق منافساتها في السابع عشر من شهر نيسان الحالي".