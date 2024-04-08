بالصور.. منتخبنا الوطنيّ لكرة الصالات يخوضُ أولى وحداته التدريبية في بانكوك
2024-04-08 19:36:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أجرى منتخبنا الوطني لكرة الصالات اليوم الاثنين أولى وحداته التدريبية في قاعة (بانكوك ارينا) في بانكوك .
وذكر بيان مقتضب للقناة الإعلامية لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع)، أن " التدريبات تأتي استعداداً للمشاركة في بطولةِ نهائيات كأس آسيا التي تنطلق منافساتها في السابع عشر من شهر نيسان الحالي".
أجرى منتخبنا الوطني لكرة الصالات اليوم الاثنين أولى وحداته التدريبية في قاعة (بانكوك ارينا) في بانكوك .
وذكر بيان مقتضب للقناة الإعلامية لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع)، أن " التدريبات تأتي استعداداً للمشاركة في بطولةِ نهائيات كأس آسيا التي تنطلق منافساتها في السابع عشر من شهر نيسان الحالي".