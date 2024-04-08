شرطة الكرخ تسيطر على أسد طليق في أحد الدور السكنية بمنطقة اليرموك

2024-04-08 19:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة شرطة الكرخ، اليوم الاثنين (8 نيسان 2024)، السيطرة على "أسد طليق" في إحدى الدور السكنية في منطقة اليرموك في العاصمة بغداد.

وقال بيان للقيادة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت صورا لأسد طليق في إحدى الدور السكنية في منطقة اليرموك بالعاصمة بغداد، وعلى الفور وجه قائد شرطة بغداد الكرخ بلاسم حمد حسن، دوريات نجدة اليرموك وبمتابعة آمر القاطع العميد علي عدنان حرين وضابط التحقيق بالتوجه لمكان الحادث بالسرعة الممكنة".

واضاف، انه "بالفعل تم السيطرة على الأسد بعد تخديره بالتعاون مع الطب البيطري وبحضور صاحب الدار".