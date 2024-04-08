الإطاحة ببائعة الذهب المزيف في بغداد

2024-04-08 19:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، (8 نيسان 2024)، بإلقاء القبض على متهمة بعمليات نصب واحتيال على صاغة الذهب في منطقة الشعب شمال العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "معلومات وردت تفيد بقيام أشخاص يقومون بالنصب والاحتيال على الصاغة أصحاب محال الذهب ضمن منطقة الشعب وعلى الفور تم زرع مصادر وتشكيل فريق عمل وتم الانتقال الى محال الصاغة".

وأشار الى "نصب كمين والقاء القبض على المتهمة (ن.ع) وبصحبتها (ذهب مزيف) مصنوع خصيصاً للغش".

ولفت المصدر الى انه "تم تدوين أقوالها واعترفت صراحة بانها تقوم ببيع الذهب المغشوش على الصاغة وتوجد لديها أكثر من 10 عمليات غش ونصب واحتيال في مناطق متفرقة في جانب الرصافة ببغداد".