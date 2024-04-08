الموارد المائية تعلن إنجاز حملة إزالة العوائق والترسبات الطينية من قناة الثرثار الاروائية

2024-04-08 19:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عن إنجاز حملة إزالة العوائق والترسبات الطينية من قناة الثرثار الاروائية، فيما أشارت الى إطلاق المياه فيها باتجاه نهر الفرات.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "الهيأة العامة للسدود والخزانات وبالتنسيق مع دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر والهيأة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل، انجزت حملة لإزالة العوائق والترسبات الطينية من قناة الثرثار الأروائية وإطلاق المياه"، مبينة أن "الحملة شملت ايضا مؤخر سدة سامراء ضمن محافظة صلاح الدين وحتى ناظم التقسيم ضمن محافظة الأنبار وبطول 96 كم".وأضافت، أنه "تم إزالة العوائق والترسبات الطينية والجسور المتضررة خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على المنطقة بهدف إيصال الكميات المقررة من مياه نهر دجلة الى نهر الفرات عبر ناظم التقسيم".وتابعت أن "الوزارة باشرت بإطلاق المياه فيها باتجاه نهر الفرات حسب خطة المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، حيث ستسهم هذه الاعمال في تعزيز القدرة الاستيعابية للقناة وتحقيق انسيابية جريان أكبر للمياه باتجاه نهر الفرات وبما يخدم محافظات الوسط والجنوب".وأكدت "أهمية القناة الأروائية كونها الشريان الرئيسي لتعزيز نهر الفرات بالإطلاقات المائية"، مشيراً إلى ان "الحملة تأتي لديمومة تعزيز نهر الفرات بالإطلاقات المائية من نهر دجلة نتيجة للانخفاض الكبير الذي عانت منه إيراداتنا في نهر الفرات".وذكرت الوزارة أن "هذه الحملة أنجزت خلال عشرة أيام".