رئيس الوزراء يؤكد ضرورة تذليل كل المشاكل التي تواجه عمل مفوضية الانتخابات

2024-04-08 19:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ضرورة تذليل كل المشاكل التي تواجه عمل مفوضية الانتخابات.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء استقبل رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورئيس الدائرة الانتخابية".وأضاف ،أن "الاجتماع استعرض جهود المفوضية وإجراءاتها بشأن الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان العراق، وضرورة تذليل كل المشاكل التي تواجه عمل المفوضية، والتداول في الآليات القانونية الخاصة بإجراء انتخابات حرة نزيهة تتسم بالشفافية وتحقق تطلعات أبناء شعبنا في إقليم كردستان العراق".