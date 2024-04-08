2024-04-08 19:54:08 - المصدر: منصة إيشان

تعذّرت رؤية هلال شوال في مرصدي سدير وتمير اللذين يعدان من أشهر المراصد الجوية في المملكة العربية السعودية. ونشرت وسائل إعلام سعودية، خبراً تابعته “إيشان”، أن “مرصدي سدير وتمير تعذر فيهما رؤية هلال شهر شوال، لتبقى كلمة الفصل عند بقية المراصد”. ومرصد سدير تابع لجامعة المجمعة، ويعد من أشهر المراصد في السعودية ويقع في حوطة […]

ظهرت المقالة من أشهر المراصد.. السعودية: تعذر رؤية هلال شوال في مرصدي تمير وسدير أولاً على Eishan.