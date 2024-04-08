2024-04-08 20:42:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أوجز الراصد الجوي علي جابر الزيادي، اليوم الاثنين (8 نيسان 2024)، حالة الطقس التي ستعم اجواء العراق اول ايام عيد الفطر.

وقال الزيادي لـ"بغداد اليوم"، ان "أجواء العيد ستكون اعتيادية ربيعية وستعبر كتلة هوائية معتدلة مصحوبة بنشاط رياح شمالية غربية يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك".

واوضح ان "هذه الكتلة ستجعل درجات الحرارة أفضل ويطرأ أنخفاض بفارق ثلاث درجات هبوط تجعل أجواء طيلة ايام العيد لطيفة".

وأكد أن "الأمطار ستكون حاضرة من يوم غد الثلاثاء في الأقسام الشمالية وتزداد نهار الأربعاء في المنطقتين الوسطى والشمالية ومدن الفرات الأوسط"، مشيرا الى ان "معظمها أمطار رعدية متفرقة وقد تزداد الكثافة ببعض الأماكن"، متفائلا "بحالات ماطرة أخرى منتصف الشهر خاصة في جنوبي البلاد".





