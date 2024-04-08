صلاح الدين تعلن إحياء 7 جسور متضررة وإكساء 3300 كم

2024-04-08 20:48:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأعلنت محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، إحياء 7 جسور متضررة وإكساء 3300 كم ضمن خطة الطرق الريفية.وقال مسؤول شعبة التخطيط والتصاميم لمديرية الطرق والجسور في صلاح الدين وائل وليد خالد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطة الطرق الريفية استهدفت 5300 كم، وأنجز منها 3300 وتبقى 2000 كم، وكذلك تم تأهيل طرق بطول 122 كم ولدينا خطة لتأهيل 180 كم أخرى وبانتظار التخصيصات المالية".وأضاف، أن "تسير بموازاة ذلك خطة لإعادة تأهيل الجسور المتضررة نتيجة أحداث عصابات داعش الإرهابي والتي بلغ عددها 12، إذ تم إعادة إحياء 5 منها ولدينا كذلك 7 جسور كونكريتية جديدة قيد العمل و 6 أخرى ضمن مشاريع المحافظة".