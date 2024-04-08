تذبذب سريع خلال 48 ساعة.. قائمة بآخر تحديث لأسعار صرف الدولار في العراق
2024-04-08 20:54:06 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
انخفضت اسعار صرف الدولار في العراق بشكل طفيف مع الاغلاق، بعد تسجيلها ارتفاعا اليوم الاثنين (8 نيسان 2024)، مقارنة باسعار يوم امس، حيث وصلت اسعار الصرف في بغداد الى اكثر من 148 الف دينار اليوم، مقارنة بـ147.500 خلال اليومين الماضيين.
وجاءت اسعار صرف الدولار في العراق كالاتي:
100$=147,900 بغداد
100$=147,900 أربيل
100$=147,900 البصرة
100$=148,050 سليمانية
100$=148,000 دھوك
100$=148,150 کرکوك
100$=148,150 حلبجة
100$=148,000 موصل
100$=148,000 النجف
100$=148,100 الرمادي
100$=148,100 سماوة
100$=148,050 الناصرية
100$=148,100 كربلاء
100$=148,100 بعقوبة
100$=148,050 حلة
100$=148,050 الكوت
100$=148,150 الديوانية
100$=147,100 تكريت
100$=148,150 العمارة