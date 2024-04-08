تذبذب سريع خلال 48 ساعة.. قائمة بآخر تحديث لأسعار صرف الدولار في العراق

2024-04-08 20:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

انخفضت اسعار صرف الدولار في العراق بشكل طفيف مع الاغلاق، بعد تسجيلها ارتفاعا اليوم الاثنين (8 نيسان 2024)، مقارنة باسعار يوم امس، حيث وصلت اسعار الصرف في بغداد الى اكثر من 148 الف دينار اليوم، مقارنة بـ147.500 خلال اليومين الماضيين.





وجاءت اسعار صرف الدولار في العراق كالاتي:





100$=147,900 بغداد

100$=147,900 أربيل

100$=147,900 البصرة

100$=148,050 سليمانية

100$=148,000 دھوك

100$=148,150 کرکوك

100$=148,150 حلبجة

100$=148,000 موصل

100$=148,000 النجف

100$=148,100 الرمادي

100$=148,100 سماوة

100$=148,050 الناصرية

100$=148,100 كربلاء

100$=148,100 بعقوبة

100$=148,050 حلة

100$=148,050 الكوت

100$=148,150 الديوانية

100$=147,100 تكريت

100$=148,150 العمارة