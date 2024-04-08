اخبار العراق الان

الرئيسيةبغداد اليوماخبار العراق الاقتصادية › تذبذب سريع خلال 48 ساعة.. قائمة بآخر تحديث لأسعار صرف الدولار في العراق

تذبذب سريع خلال 48 ساعة.. قائمة بآخر تحديث لأسعار صرف الدولار في العراق

تذبذب سريع خلال 48 ساعة.. قائمة بآخر تحديث لأسعار صرف الدولار في العراق
تذبذب سريع خلال 48 ساعة.. قائمة بآخر تحديث لأسعار صرف الدولار في العراق
2024-04-08 20:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  بغداد

انخفضت اسعار صرف الدولار في العراق بشكل طفيف مع الاغلاق، بعد تسجيلها ارتفاعا اليوم الاثنين (8 نيسان 2024)، مقارنة باسعار يوم امس، حيث وصلت اسعار الصرف في بغداد الى اكثر من 148 الف دينار اليوم، مقارنة بـ147.500 خلال اليومين الماضيين.


وجاءت اسعار صرف الدولار في العراق كالاتي:


100$=147,900 بغداد

100$=147,900 أربيل

100$=147,900 البصرة

100$=148,050 سليمانية 

100$=148,000  دھوك

100$=148,150  کرکوك

100$=148,150  حلبجة

100$=148,000  موصل

100$=148,000  النجف

100$=148,100  الرمادي

100$=148,100  سماوة

100$=148,050  الناصرية

100$=148,100  كربلاء

100$=148,100  بعقوبة

100$=148,050  حلة

100$=148,050 الكوت

100$=148,150 الديوانية

100$=147,100 تكريت

100$=148,150 العمارة

واصل المتابعة على بغداد اليوم