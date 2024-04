معاون محافظ ذي قار يكشف عن خطة تطويرية لواقع الدوائر الخدمية

2024-04-08 20:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلن معاون محافظ ذي قار عن خطة تطويرية لواقع الدوائر الخدمية في اول يوم من مباشرته للمهام.وذكر سلامة السرهيد لشبكة اخبار الناصرية ان الحكومة المحلية وتوجيهات محافظ ذي قار تؤكد على ملف الخدمات لذا سنعمل على تطويرها وتلبية مناشدات المواطنين ومطالبهم في الواقع الخدمي وتذليل العقبات التي تواجه...

