2024-04-08

شبكة اخبار الناصرية:منح محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي ، إجازة إجبارية لقائمقام قضاء الفهود وتكليف بديلا عنه.واظهرت وثيقة حصلت شبكة اخبار الناصرية، على نسخة منها، تنص على منح قائمقام قضاء الفهود زكي حسين حنون إجازة إجبارية لمدة 60 يوما.واشارت الوثيقة الى تكليف فاضل عبد الحسين معله بإدارة قائمقامية القضاء بدلا...

