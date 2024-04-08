2024-04-08 21:06:09 - المصدر: منصة إيشان

عدّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، التاسع من نيسان يوم فرح بسقوط “الطاغية” ويوم حزن باستشهاد السيد محمد باقر الصدر. وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ورد لـ “إيشان”، أن السوداني “أجرى زيارة إلى مؤسسة الشهداء في بغداد، وشارك عوائل الشهداء مائدة إفطار شهر رمضان الكريم”. وأكد السوداني، خلال حديثه مع العوائل، أن “الحياة […]

ظهرت المقالة السوداني: 9 نيسان يوم فرح بسقوط الطاغية وحزن باستشهاد السيد محمد باقر الصدر أولاً على Eishan.