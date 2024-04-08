2024-04-08 21:06:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلن مكتب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، عودة مجموعة جديدة إلى صفوف التيار الصدري، فيما أكد أنهم “سيلتزمون بالأوامر”. وذكر المكتب في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “عدداً من الإخوة العائدين، من عدة مدن من عراقنا الحبيب ومن مختلف التنظيمات، أعلنوا عن عودتهم إلى كنف آل الصدر الكرام”. وأضاف البيان، أن “العائدين أعلنوا […]

ظهرت المقالة مكتب الصدر يعلن عودة مجموعة جديدة لـ “حضن” التيار الصدري: سيلتزمون بالأوامر أولاً على Eishan.