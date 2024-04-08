2024-04-08 21:06:09 - المصدر: منصة إيشان

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، إن إسرائيل ستعاقب وتتلقى الرد اللازم، على هجومها على مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية. وذكر عبد اللهيان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد، أن استهداف الكيان الصهيوني للقنصلية الإيرانية في دمشق “تجاوز خطير وأن الأيام المقبلة ستكون أياما صعبة للكيان الصهيوني”. […]

ظهرت المقالة قريبة من المهدّمة.. إيران تفتتح قنصليتها في دمشق وتتوعد إسرائيل: تنتظركم أيام صعبة أولاً على Eishan.