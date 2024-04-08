2024-04-08 21:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن يوم غد الثلاثاء 9 نيسان يمثل حدثاً تأريخياً بسقوط الطاغية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، زيارة إلى مؤسسة الشهداء في بغداد، وشارك عوائل الشهداء مائدة إفطار شهر رمضان الكريم".وأكد السوداني، خلال حديثه مع العوائل، أن "الحياة التي ينعم بها بلدنا هي ببركة دماء الشهداء الذين وقفوا بوجه النظام الدكتاتوري وأجهزته القمعية، ومازال الكثير منهم في المقابر الجماعية من شهداء الانتفاضة الشعبانية، وأيضاً شهداء الحركة الإسلامية والوطنية وشهداء الحشد الشعبي والقوات الأمنية، وشهداء ضحايا الأعمال الإرهابية، وبين أن واجب الدولة ومؤسساتها وسلطاتها بذل المزيد لخدمة ورعاية ذوي الشهداء وإعلاء قيمة الشهادة.وشدد على "وجوب ألّا ينصرف الجهد والعمل نحو تقديم عوائل الشهداء وكأنهم شريحة ضعيفة، بل إن عائلة الشهيد في منزلة رفيعة وكبيرة، تحمل القيم العالية، وهذا جزء من عمل الدولة وبالخصوص مؤسسة الشهداء التي سيتمّ تعديل قانونها بالشكل الذي يسهم في تقديم المزيد من الرعاية والاهتمام وضمان حقوق ذوي الشهداء".وأشار السوداني إلى "يوم غد الثلاثاء 9 نيسان، الذي يمثل حدثاً تاريخياً مهماً يجمع الحزن والفرح، الحزن باستشهاد الشهيد الأول محمد باقر الصدر، وأخته الشهيدة بنت الهدى، والفرح بسقوط الطاغية، مؤكداً أن هذه الحكومة تضع مسؤولية رعاية ذوي الشهداء وتذليل المعوقات التي تعترض عمل المؤسسة في صلب مهامّها وأولوياتها، وستعمل على معالجة التحديات والمشاكل المالية والفنية والإدارية بالقوانين والقرارات والإجراءات".