بالفيديو.. استاذ جامعي يناشد السوداني بإعادته الى الوظيفة

2024-04-08 21:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ناشد الدكتور محسن علي عريبي، اليوم الإثنين، (8 نيسان 2024)، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإعادته الى وظيفته بعد انتهاء المطاف به خارج المؤسسة التعليمية.

وقال عريبي في مناشدته بمقطع فيديو، تلقته "بغداد اليوم"، ان مناشدته "بسبب انقطاعه عن الدوام سنة 2021 بسبب ظروف قاهرة خارج ارادته".

وأشار الى، أنه "خدم 40 عاما في داخل وخارج العراق بالسلك التعليمي، وتخرج على يديه المئات من الطلبة في الدراسات الأولية والعليا فضلا عن مؤلفات علمية معتمدة بالمناهج الدراسية الجامعية".

وطالب عريبي السوداني بانصافه ورفع الحيف عنه ومنح حقه بالعودة الى وظيفته بسبب التسويف والمماطلة من قبل من وصفهم بـ"المتنفذين في جامعة بغداد ولأسباب مجهولة".

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