صرف راتبين يدب الحياة في شرايين السليمانية.. الأسواق مكتظة بعد الكساد الطويل

2024-04-08 21:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

تشهد أسواق محافظة السليمانية انتعاشاً وحركة غير مسبوقة، خلال الايام الجارية، نتيجة الزخم الكبير في الأسواق، بعد اشهر طويلة من الكساد وضعف الحركة الشرائية نتيجة إشكالية تأخر وانقطاع الرواتب.

ويقول مواطنون إن، صرف راتبين في فترة قليلة أدى إلى هذا الانتعاش، بعد كساد كبير شلت بسببه الحركة التجارية في المدينة.

واطلقت حكومة كردستان رواتب شهر شباط واذار خلال الشهر الحالي وبفارق ايام قليلة، بعد الاعلان عن التوصل لـ"حل مناسب"، مع بغداد بشأن الرواتب.

ويقول آوات وهو صاحب محل لبيع الحلويات في السليمانية في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحركة التجارية بدأت في السليمانية منذ يومين، مع إعلان الحكومة صرف رواتب شهر آذار، بعد فترة قليلة من صرفها رواتب شهر شباط".

وبين أن "الحركة التجارية في السليمانية تعرضت للشلل التام وأغلب المحلات تعرضت لخسارة وتكدس البضاعة خلال الاسابيع والاشهر الماضية".

وأضاف أن "الانتعاش الحالي عوض الخسارة الماضية، ونـأمل مع دخول أعداد كبيرة من السياح من تحقيق الانتعاش الكامل، وعودة الروح لأسواق السليمانية".

كما أكد المواطن سامان محمد لـ"بغداد اليوم"، أن "صرف الرواتب انعكس على الزخم الذي تشهده أسواق السليمانية، حيث تشهد حركة السوق انتعاشاً وزخما هو الأكبر منذ سنوات".

ولفت إلى أن "صرف الرواتب هو السبب الأكبر، وراء هذا الانتعاش وانعكس على جميع القطاعات، وزخم، كبير في شوارع المدينة، بعد أن كانت الاستعدادات للعيد خجولة جدا".



