رابطة اللاليغا تقيم ندوة حوارية في مدريد لأندية دوري نجوم العراق

2024-04-08 21:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأقامت رابطة اللا ليغا، اليوم الاثنين، ندوة حوارية في العاصمة الإسبانية مدريد لأندية دوري نجوم العراق.وذكر بيان للقناة الإعلامية لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع)، أن "رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال اكد خلال الندوة، أن الشراكة التي تربط اللاليغا والاتحاد العراقي حقيقية وتكتب بماء الذهب".وأضاف البيان، أن "الندوة اقيمت في مقر البيت العربيّ في العاصمة مدريد بحضور رئيسِ رابطة لاليغا خافيير تيباس والسفير العراقي في إسبانيا صالح التميمي، فضلاً عن عددٍ من رؤساء الأندية العراقية المشاركة في دوري نجوم العراق".وبيّن درجال بحسب البيان أن "شراكةَ الاتحاد العراقي ولا ليغا حققت قفزةً نوعيةً جديدةً أخرى عبر انطلاق دوري الفئات العمريّة للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم العراقية، إذ تُعدّ خطوات التطوير المُستمرة دلالةً على التزام الاتحاد العراقيّ ولا ليغا بتطوير منظومة كرة القدم العراقية على الأصعدة كافة، وتساهم في صقل المواهب الشابة، وخلق قاعدة لاعبين متميزين لمنتخب العراق، وتُعزز حوكمة كرة القدم العراقية وتُرسّخ مبادئ الشفافية والنزاهة".