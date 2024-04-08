السفيرة الأمريكية في بغداد تزور رئيس تحالف العزم

2024-04-08 21:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس تحالف العزم، النائب مثنى السامرائي، اليوم الإثنين، (8 نيسان 2024)، بمكتبه ببغداد سفيرة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لدى العراق، آلينا رومانوسكي.

وذكر بيان المكتب الاعلامي للتحالف، تلقته "بغداد اليوم"، ان السامرائي ورومانوسكي "بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة".

كما تطرق الاجتماع وفقاً للبيان، الى "الأوضاع الإقليمية الراهنة وتطورات الأوضاع الامنية وسبل التعاون لتحقيق الإستقرار، وضرورة المضي قدماً لإنجاز الاستحقاقات الدستورية دعماً للمسار الديمقراطي في العراق".

وأكد السامرائي ورومانوسكي، على "أهمية إنجاح زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن منتصف الشهر الجاري".