مباحثات من اجل افتتاح مركزا لابحاث امراض القلب في جامعة ذي قار

شبكة أخبار الناصرية: التقى رئيس جامعة ذي قار الدكتور يحيى عبد الرضا عباس اليوم الاثنين مدير مستشفى الناصرية للقلب الدكتور عقيل سلمان الخفاجي وبحضور المساعد العلمي وعميد كلية الطب لبحث إفتتاح مركزا لأبحاث القلب والأوعية الدموية في جامعة ذي قار. وقال رئيس الجامعة الدكتور يحيى عبد الرضا عباس في بيان...

