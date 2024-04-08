2024-04-08 22:36:09 - المصدر: منصة إيشان

أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، اليوم الاثنين، أن النظام الديمقراطي في العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح. وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا في بيان “إيشان”، إن ” رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود استقبل السفير الايطالي في بغداد ماوريتسيو كريكانتي والوفد المرافق له في مقر […]

ظهرت المقالة رئيس المحكمة الاتحادية يناقش مع سفير بريطانيا القرارات الخاصة بكردستان أولاً على Eishan.