2024-04-08 22:36:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلن الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الاثنين، انخفاض الدين الخارجي الى نحو 9 مليارات خلال العام الحالي. وقال العوادي في بيان تلقته “إيشان”، “تأكيداً من الحكومة على الشفافية في العمل الاقتصادي، وإطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام الوطنية والدولية على الأداء الاقتصادي العراقي، وفي ضوء إقرار مجلس الوزراء، توصيات لجنة الأمر الديواني 23942، المتعلقة بتنظيم […]

ظهرت المقالة العراق يعلن خفض الدين العام لنحو 9 مليارات دولار أولاً على Eishan.