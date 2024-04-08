صحة كربلاء المقدسة تحذر من خطورة الألعاب النارية خلال أيام العيد

2024-04-08 22:42:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع- عباس الرحيميأطلقت دائرة صحة كربلاء المقدسة اليوم الإثنين، تحذيرها من خطورة الألعاب النارية والإطلاقات البلاستيكية (الصجم) والمفرقعات والمصابيح الليزرية التي يستخدمها الاطفال في أيام عيد الفطر ، فيما دعت الأهالي الى التعاون ومنع أطفالهم من شراء تلك الألعاب .وقال المدير العام للدائرة الدكتور صباح الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "على الأهالي التعاون ومنع أطفالهم من شراء الألعاب النارية الخطرة في أيام عطلة عيد الفطر المبارك لما تشكله من تهديد حقيقي على سلامتهم وتتسبب بمئات الإصابات سنوياً" ، مبيناً أن "هذه الألعاب والرمي العشوائي وغيرها تسبب ضغطاً كبيراً على مؤسساتنا الصحية لاسيما ردهات الطوارئ".وأضاف الموسوي إن "الإصابة بهذه الألعاب قد تؤدي الى إصابات دائمة أو فقدان أطراف أو أذى للعين أو غيرها"، لافتاً الى أن "جميع مؤسسات الوزارة مستعدة الى التعامل مع أي طارئ صحي ."ودعا الموسوي الجهات المعنية ذات العلاقة الى "ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ومحاسبة المخالفين للحد من إنتشار تلك الألعاب الخطرة وبيعها في الأسواق المحلية"، مشدداً على "أهمية تعزيز الجهد الحكومي ومنظمات المجتمع المدني إضافة الى تعاون وسائل الإعلام المختلفة للعمل المشترك بما يسهم بشكل فاعل في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد سلامة المجتمع بمختلف فئاته".