2024-04-08 22:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسين عماراعلنت الهيئة الادارية لنادي اربيل، اليوم الاثنين، التعاقد مع المدرب قحطان جثير لتدريب فريقها الكروي خلفاً لحيدر عبد الامير.وافاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "الهيئة الادارية تعاقدت مع المدرب قحطان جثير لتدريب فريقها الكروي، ويساعده المدرب سامر سعيد بعد ان اقالته من قبل الجهاز الفني السابق بقيادة المدرب حيدر عبد الامير ".يذكر أن نادي اربيل يحتل المرتبة ال16 من ترتيب دوري نجوم العراق ب23 نقطة.