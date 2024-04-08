نائب يكشف ملامح أول خطة خمسية لإنقاذ "زراعة العراق"

2024-04-08 22:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب حسين مردان، اليوم الاثنين (8 نيسان 2024)، عن ملامح اول خطة خمسية لإنقاذ قطاع الزراعة في العراق.

وقال مردان في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مستوى التحديات في قطاع الزراعة بالعراق زاد بمعدل 70% في السنوات الاخيرة خاصة مع أزمات الجفاف المتكررة والتي تشكل جرس انذار من تسونامي خطير قد يؤدي الى عواقب وخيمة خاصة في المناطق الزراعية التي تعتمد على ديمومة العمل والانتاج لكسب الرزق".

وأضاف، أن "لجنته قدمت خارطة طريق تتألف من عدة نقاط مهمة الى رئيس مجلس الوزراء تشكل أول خطة تمتد لخمسة سنوات من أجل تطبيقها فعليا من خلال برامج حقيقية تبدأ من الانتقال المتسارع إلى الري الحديث وتبطين الانهر وتقديم عروض مجزية في تطبيق البرامج الزراعية الحديثة التي تعتمد الجدوى الاقتصادية مع اهمية ايلاء الاهمية القصوى لمبدأ ادارة المياه وجعلها اولوية لكل الحكومات".

واشار الى "تعاقد وزارة الزراعة على استيراد اكثر من 13 الف مرشة محورية وثابتة هي بداية اولى خطوات تطبيق الخطة الخمسية التي نرى بانها مسارا لانقاذ الزراعة وبالتالي حماية ارض وادي الرافدين من اخطر الازمات بتأمين المياه للزراعة والبشر وتفادي مرحلة الجفاف الشامل الذي ستكون عواقبه وخيمة على كل القطاعات دون استثناء".

واكدت وزارة الموارد المائية ان الوضع المائي للصيف المقبل سيكون آمنًا مقارنة بالصيف الماضي بسبب ارتفاع الخزين المائي عقب الامطار التي شهدتها البلاد، فيما اتخذت الحكومة جملة اجراءات تجاه الري بالطرق الحديثة وزيادة الامتيازات والدعم لمن يستخدم هذه الطرق مقابل التضييق على من يستخدم الري بالطرق القديمة، حيث ان الري الحديث من الممكن ان يخفض استخدامات المياه بنسبة 70%، وفق وزارة الزراعة.