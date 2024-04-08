2024-04-08 23:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

دفع غرق اجزاء واسعة من بعقوبة ومدن اخرى في ديالى مع موجة امطار لم تستغرق سوى ساعة مساء يوم امس، الى اثارة الغضب على مستويات عدة وتوجيه رسالة الى السوداني تتعلق بـ 3 ملفات ابرزها "الفساد".

وقال رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "غرق اجزاء واسعة من بعقوبة رغم انفاق عشرات المليارات على مشاريع البنى التحتية تكشف زيف شعارات الاعمار وتظهر فشلا ذريعا في مواجهة موجة امطار امتدت لساعة"، متسائلا: "كيف سيكون وضع اهم مدن ديالى اذا ما امتدت موجة الامطار الى ساعات".

واضاف، ان "ديالى استلمت مئات المليارات من الدنانير في موازنات متعددة العناوين في السنوات الماضية لكن واقع الحال يدل على اننا امام محافظة منكوبة بكل التفاصيل والامطار كشفت المستور"، داعيا الى "ضرورة تشكيل لجنة عليا برئاسة السوداني من اجل كشف حجم الفساد في ديالى".

واشار الى ان "ثراء بعض المسؤولين والموظفين يحتاج الى اعادة نظر والسعي لكشف سر ثرواتهم التي تعطي مؤشرات على حجم الاموال التي حصلوا عليها رغم ان رواتبهم محدودة جدا".

اما حسن علي وهو سياسي مستقل، اشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى ان "ديمومة الفساد في ديالى جاء من حصانة بعض القوى لشخصيات لم تكن تملك اي شيء قبل 2003 والان باتت من الاثرياء"، لافتا الى "اننا امام مشهد مافيات بعضها يملك السلاح والقرار في تهديد وابتزاز كل من يتعرض او يرفع شعار لا للفساد".

واشار الى ان "سرقة القرن والتي امتدت فصولها الى 5 سنوات لا يمكن ان ينفذها موظفون صغار في قسم الحسابات"، لافتا الى انها "بداية كشف المستور وحقيقة ان اموال ديالى تنهب منذ سنوات".

ولفت الى ان "غسيل الاموال هو ابرز علامات الفساد في ديالى من خلال شراء العقارات والاراضي لترتفع الاسعار الى مستويات وصلت لـ70% خلال سنوات"، متسائلا هل يعقل ان "سعر المتر في شارع وسط بعقوبة يصل الى 15 مليون دينار؟".

النائب مضر الكروي اقر بان الفساد المتراكم حلقة تهدد امن واستقرار ديالى ويقف وراء اغلب ازماتها، لافتا في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى ان "سرقة القرن ماهي الا بداية لكشف نهب الاموال بشكل ممنهج تورط به فاسدون كثر".

واضاف، ان "السوداني يدرك خطورة الفساد في ديالى وتعهد بتشكيل فريق على مستوى عال، من اجل النظر في كل ملفاتها والسعي لاسترجاع الاموال المنهوبة في سرقة القرن في بعقوبة بعد اتضاح فصولها وتحديد اسماء المتورطين واستعادة بعض الاموال في الايام الماضية".

وشهدت بعقوبة وبقية مدن ديالى يوم امس موجة امطار غزيرة تسببت في غرق احياء واسواق كاملة وسط حالة استنفار واسعة لتفادي مأساة انسانية خاصة في الاحياء والازقة الشعبية.



