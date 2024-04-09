العراق يحتل المرتبة الرابعة في تصنيف الاستثمار الأجنبي المباشر

2024-04-09 00:00:03 - المصدر: واع

متابعة – واعأحتل العراق المرتبة الرابعة في تصنيف الاستثمار الأجنبي المباشر، وأفضل الأسواق الناشئة للاستثمار في عام 2024.وذكرت دراسة أجراها موقع FDI Intelligence المتخصص في شؤون الاستثمار الأجنبي المباشر ترجمتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "العراق قد احتل المرتبة الرابعة بين عشر دول في أحدث تصنيف، وقد تم تقييم هذا التصنيف بناءً على عدة معايير، من بينها نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة التضخم، والنمو في إنفاق رأس المال في الاستثمار الأجنبي المباشر، ونسبة النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر".وأشارت الدراسة إلى أن "نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بلغت 2.9٪، فيما بلغ معدل التضخم 3.6٪، وشهدت نسبة النمو في إنفاق رأس المال في الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة بنسبة 371٪، ووصلت نسبة النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 95٪"، مبينة ان " هذه الأرقام تعكس التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار في العراق والجهود المبذولة لتعزيز القطاع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة".وتابعت، أن "التصنيف الذي نشره FDI Intelligence في كانون الثاني من عام 2023 يشير الى افضل 10 أسواق ناشئة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، حيث تمثلت هذه الأسواق في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. ومن المتوقع أن تحقق كمبوديا أقوى زخم استثماري هذا العام، فيما تتنوع الدول المشمولة في التصنيف لتشمل دولًا من مختلف القارات".وبينت ان "هذا التصنيف يبرز أهمية العراق كوجهة استثمارية مهمة في المنطقة، إضافة إلى تحديد الأسواق الناشئة الأخرى التي تتمتع بإمكانيات استثمارية واعدة لعام 2024".