رئيس مجلس محافظة ذي قار يعلن عن  حزمة من المشاريع الخدمية في الغراف

شبكة أخبار الناصرية: اعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار المهندس عبد الباقي العمري عن حزمة مشاريع خدمية في قضاء الغراف خلال زيارته للقضاء برفقة عضو المجلس احمد فرحان. و ذكر العمري في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية عن حزمة من المشاريع الخدمية في القضاء شملت استحداث مدرسة جديدة وطريق...

