القبض على 4 متهمين بقتل شاب خلال ساعات من ارتكابهم الجريمة جنوب الناصرية 

2024-04-09 00:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: افاد مصدر في شرطة محافظة ذي قار بالقاء القبض على 4 متهمين بقتل شاب بعد ساعات من ارتكابهم الجريمة في ناحية الفضلية جنوب الناصرية. وافاد المصدر لشبكة اخبار الناصرية أن قسم الشرطة استخبر بوجود جريمة قتل شاب عشريني مساء اليوم، وعلى اثرها وجه قائد شرطة ذي قار بمتابعة الجريمة...

