العراق يحتل المرتبة الرابعة كأفضل الأسواق الناشئة للاستثمار في عام 2024 (انفوغرافيك)

2024-04-09 00:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أحتل العراق، المرتبة الرابعة في تصنيف الاستثمار الأجنبي المباشر وأفضل الأسواق الناشئة للاستثمار في عام 2024.

وأشارت دراسة لموقع FDI Intelligence المتخصص في شؤون الاستثمار الأجنبي المباشر الى، ان "تقييم هذا التصنيف بناءً على عدة معايير، من بينها نمو الناتج المحلي الإجمالي ونسبة التضخم والنمو في إنفاق رأس المال في الاستثمار الأجنبي المباشر، ونسبة النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر".

ولفت الى "تحسن ملحوظ في مناخ الاستثمار في العراق والجهود المبذولة لتعزيز القطاع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وأوضحت الدراسة، ان "هذا التصنيف يبرز أهمية العراق كوجهة استثمارية مهمة في المنطقة".







