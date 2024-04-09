الرافدين يعلن منح الوجبة الاولى من قروض ريادة

2024-04-09 00:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، مساء اليوم الإثنين، (8 نيسان 2024)، عن منح الوجبة الأولى من قروض مبادرة ريادة التي تبدأ من 1 مليون ولغاية 20 مليون دينار.

وقال بيان للمصرف، تلقته "بغداد اليوم"، ان القروض "تتدرج بواقع مليون دينار لدعم فئات الطلبة والخريجين والشباب من الباحثين عن العمل".

وأشار الى "رفع وتعبئة مبلغ القرض عبر البطاقة الالكترونية للمسجلين ضمن قاعدة بيانات مبادرة ريادة والذين قدموا عليها من خلال تطبيق مصرف الرافدين".

وأكد، ان "عملية التقديم والمنح الكترونية ومن دون وسيط يذكر".