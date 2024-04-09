العراق وتركيا ودبي.. أكبر وجهات الرحلات الجوية للإيرانيين خلال عطلة نوروز

2024-04-09 00:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الرئيس التنفيذي لمدينة مطار إمام خميني (طهران)، يوم الاثنين، بأن أكثر الرحلات الخارجية للإيرانيين خلال عيد النوروز كانت إلى العراق وتركيا ودبي.

وقال سعيد تشلندري في مؤتمر صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الأوضاع كانت مختلفة في مطار الإمام الخميني هذا العام وارتفع عدد الركاب في عطلة عيد النوروز بنسبة 31% وعدد الرحلات بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، حيث نفذت 3 آلاف و994 رحلة من هذا المطار، وتم نقل 625 ألفاً و725 شخصاً في هذه الرحلات".

واشار الى ان "الوجهات الخارجية الأكثر ازدحاماً خلال عيد النوروز كانت إلى تركيا ودبي والعراق"، مبيناً أن "26% من الرحلات كانت إلى تركيا بواقع 939 رحلة، كما تم إجراء 14% من الرحلات الخارجية إلى دبي و13% من الرحلات إلى العراق".