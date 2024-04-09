ارتفاع قياسي بأسعار الذهب في العراق

2024-04-09 01:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

يواصل الذهب الارتفاع عالمياً إلى مستويات قياسية جديدة وذلك بعد تحقيقه لمكاسب للأسبوع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي.

وتشير أسعار المعدن الأصفر في الأسواق المحلية العراقية الى صعود غير معهود حيث بلغ سعر البيع للمثقال الواحد (5 غرامات) من الذهب المستورد 490 ألف دينار، و480 ألفاً للشراء.

كما سجل سعر شراء الذهب العراقي ارتفاعاً ليصل الى 440 ألف دينار.

ويعزو خبراء اقتصاديون، هذا الارتفاع الى عمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، والإقبال على الملاذ الآمن في ظل مخاطر جيوسياسية متزايدة، والطلب من الصناديق المواكبة لاتجاهات السوق، وهذه العوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب 12% منذ بداية العام.