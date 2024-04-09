النفط يهزم زاخو بفارق نقطة واحدة بدوري السلة الممتاز

2024-04-09 01:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتمكن النفط من الفوز على زاخو وبفارق نقطة واحدة ضمن منافسات الدوري الممتاز بكرة السلة.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "فريق النفط انتصر على زاخو وبفارق نقطة واحدة فقط بنتيجة 92-93 نقطة لحساب دوري كرة السلة الممتاز، وتاهل الى الدور الاربعة".