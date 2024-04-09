صحة النجف الأشرف توجه بالاستنفار التام بسبب العاصفة الترابية

2024-04-09 01:54:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع – حيدر فرمانوجهت دائرة صحة النجف الأشرف، بالاستنفار التام بسبب العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة.وذكرت الدائرة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها استنفرت بشكل تام بسبب العاصفة الترابية، حيث وجه الدكتور عبد الله الغزالي مدير عام صحة النجف الأشرف بتهيئة كافة العلاجات الطبيعية الخاصة بمرضى الربو وكذلك توفير قناني الأوكسجين لحالات الاختناق، بالإضافة إلى تواجد الأطباء الاختصاص و مرابطتهم في طوارئ المستشفيات كافة من اجل التهيئة لأي طارئ ".