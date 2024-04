2024-04-09 02:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: تسببت العواصف المطرية التي ضربت ذي قار اليوم ، بإخراج مدرسة كرفانية عن الخدمة في قضاء قلعة سكر ، شمال الناصرية. انتهى. ( ت ع ع )

