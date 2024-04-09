الاتحاد الوطني يعارض "اللغة الثقيلة": التطبيع بين بغداد وكوردستان بمسار جيد

2024-04-09 03:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جدد الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاثنين، إصراره على إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان بوقتها المحدد، مشيراً إلى أن المفاوضات مع بغداد قطعت أشواطاً مهمة.

وقال القيادي في الحزب ستران عبد الله، خلال مؤتمر صحفي عقده بالسليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الوطني الكوردستاني مع إجراء انتخابات برلمان كوردستان في وقتها المقرر، وهو مع قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأضاف "هناك الكثير من الأحزاب الكوردية مع إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي، لذا يجب أن تجرى في موعدها، وليس هناك توجه لتأجيل الانتخابات".

وحول العلاقة بين بغداد وأربيل، أشار عبد الله إلى أن "المحاولات التي بذلت بشأن تطبيع العلاقات بين الطرفين كانت جيدة ولا نجد أنه من المعقول التعامل مع بغداد بلغة ثقيلة كون المرحلة الحالية تحتاج إلى تقارب أكثر مع بغداد لحل المشاكل العالقة".

وحول مسألة رواتب موظفي الإقليم، بين عبد الله أن "مسألة الرواتب تسير بالاتجاه الصحيح وهذا يعني شيئاً جيداً لموظفي الإقليم".