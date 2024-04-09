2024-04-09 03:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ باشر المنتخب الأولمبي العراقي، يوم الاثنين، وحداته التدريبيّة المسائية في مجمعِ الإرسال في العاصمةِ القطرية الدوحة ضمن المُعسكرِ التدريبيّ المُقام استعداداً لنهائياتِ آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس بحُضورِ عضو الاتحاد رئيس الوفد غانم عريبي.

وقبل بدايةِ التمرين، ألقى مدربُ المنتخب راضي شنيشل محاضرةً عن أهميةِ المعسكر التدريبيّ في الدوحة، وخوض المباراة الوديّة أمامَ المنتخبِ الياباني في الحادي عشر من الشهر الحالي استعداداً للنهائياتِ الآسيويّة، مع ضرورةِ تَطبيقِ الواجبات المنوطة باللاعبين بدقةٍ عاليةٍ في التدريباتِ والمباريات.

وتحدث عُضو الاتحاد رئيس الوفد غانم عريبي قائلا: إن "المُعسكرَ التدريبيّ تتوفرُ فيه جميعُ مستلزمات النجاح، والملاكُ التدريبيّ يعملُ بجدٍ على تهيئةِ اللاعبين من النواحي الفنيّة والخططيّة والذهنيّة للدخول بروحٍ عاليةٍ لمُنافساتِ نهائياتِ آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس".

وبيّن عريبي: أن "عدمَ تكامل صُفوفِ المنتخب من بدايةِ المعسكر التدريبيّ حالةٌ أصبحت تشملُ عدداً من المنتخباتِ المُشاركة مثل المنتخبين الياباني والأسترالي بسبب الاحترافِ، وآلية التحاق اللاعبين بمنتخباتهم".

من جهته، قال المدير الإداري للمُنتخبِ الأولمبيّ عبد الجبار هاشم: أن "المنتخبَ يتدربُ بمشاركة (13) لاعباً، وسيلتحق بقيةُ اللاعبين تباعاً حسب الجدول المُتفق عليه مع الأنديةِ التي يلعبون فيها، وسيكون آخر الواصلين اللاعب منتظر محمد في 2024/4/13".

وأضاف: إن "مباراةَ منتخبنا ونظيره الياباني ستكون مغلقةً إعلامياً وجماهيرياً بطلبٍ من المدربِ الياباني، وبموافقةِ مدربِ منتخبنا راضي شنيشل".