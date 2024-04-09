القوة الجوية يعلق على عقوبات اتحاد الكرة العراقي: مجحفة وغير منطقية

2024-04-09 03:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب نادي القوة الجوية الرياضي، يوم الاثنين، عن استغرابهِ الشديد من قرارَات لجنة الانضباط بِخصوص أَحدَاث مباراة فريقنا أمام دهوك، وَالتي كانت قرارات مجحفة وغير منطقية، ولا تتناسب مع حجم الكارثة التنظيمية والاعتداء الصريح على لاعبينا مِن قبل الجماهير.

وقال النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اتحاد الكرة يسعى جاهداً لإرضاء الجميع، وأن يمسك بِالعصَا من المنتصف، وَهذا مَا حصل بِقضية فرض العقوبات بخصوص مباراة دهوك".

وتابع النادي: "مِن غير المنْطقي، أن تَكون العقوبات بِالتساوي، بيننا وبيْن نادي دَهوك، رَغْم أن المباراة أُقيمتْ فِي دَهُوك والاعْتداء كان واضحًا مِن جماهيره على وَفد الفريق وعلى الحارس محمد حميد أَثناء سير المباراة، خَرجَت العقوبات المجْحفة مِن أَجْل تَرضِية اَلجمِيع، ودفْع فَريقِنا ثمن الالتزام بقواعد الروح الرياضية وعدم تصعيد الموقف دولياً بَعد تهديد سلامة فريقنا، قبل أن ننصدم بقرارات تُنْذر بأن القادم سَيكُون أخطر لطالما غابت العقوبات الرادعة والصَّارمة، بِحقِّ كُلٍّ مِن يُثير الشَّغب ويهدِّد سَلامَة اللُّعْبة فِي دَورِي نُجُوم العرَاق".

ولفت إلى أنه "نؤكد مِراراً وتكراراً، بأننا التزمنا الصمت فِي المرة اَلأُولى، لأن الاتحاد قال بأن العقوبات ستكون رادعة، ولكن العقوبات جَاءَت بِغرامات مالية وإدارية شملت المعْتدين والمعتدى عَليهِم الَّذين دافعوا عن أَنفسِهم".

وأشار إلى أنه "بعْد كُلِّ مَا حصل، فَإِننَا سنلْجأ إِلى الطُّرق القانونيَّة والسِّلْميَّة لِاسْتعادة حقٍّ ناديْنَا، لِكَون اِتِّحاد اَلكُرة بات خاضعًا لِطلبَات الأنْدية، ويشجِّع على حالات اَلعُنف والاعْتداء وَخطَر التَّهْديد المباشر لِلَّاعبين فِي المباريات، وَسيَتِم التَّنْسيق مع الجهَات الأمنية لتوفير الأمن والأمان لفريقنا عندما نلعب خَارج أرضنا، لِكون اِتِّحاد اَلكُرة لََا يَستطِيع تَوفِير الأمن والسلامة لفريقنا ولَا يَستطيع معاقبة المعْتدين".

وعقدت لجنةُ الانضباط لدوري نُجومِ العراق، يوم أمس الأحد، اجتماعاً في مقرّ الاتحاد لمُناقشةِ الأحداث التي رافقت مباراةَ فريقي دهوك والقوة الجوية التي جرت على ملعبِ الأول بتاريخ 13 آذار الماضي، وقررت فرض مجموعة عقوبات على نادي دهوك بينها غرامات مالية وحرمان الجماهير لمباراتين، وكذلك مجموعة عقوبات لنادي القوة الجوية، بينها غرامة بحق لاعبه همام طارق، وحارس المرمى محمد حميد، وإيقافها لمباراتين متتاليتين.