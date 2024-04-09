2024-04-09 08:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقال الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي ، إن الفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين "مستحيل عملياً".وفي مؤتمر صحفي قبل مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو، صرح جوارديولا: "الفوز على ريال مدريد في هذه المنافسة مرتين متتاليتين مستحيل عملياً.. الهدف ليس سهلاً".وحلل المدرب الإسباني المواجهة دون أن يأخذ بعين الاعتبار المنافسات السابقة للفريقين في البطولة.وفي هذا الصدد، قال جوارديولا: "فزنا الموسم الماضي، وخسرنا الموسم الذي سبقه، إنها مباراة كلاسيكية بيننا، ليس لدي شعور بأن الوضع مشابه للموسم الماضي".وأردف: "لدينا لاعبون جدد وهي مباراة مختلفة تماماً فنحن نشعر بقوة وثقة كبيرة بسبب لعب مباراة الإياب على أرضنا، ولكن هنا المباريات طويلة للغاية لأسباب مختلفة".وتابع: "إنهم خطيرون للغاية، ولديهم انتقالات رائعة ووتيرة مذهلة، ليس علينا فقط السيطرة على المباراة، بل علينا محاولة إلحاق الضرر بهم وتسجيل الأهداف وهذا هو المكان الذي يجب أن نحاول فيه إيجاد طريقة للسيطرة على الأمور وعلينا أن نحاول فرض طريقتنا في اللعب".بالإضافة إلى ذلك، اعترض أيضا على مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي الذي قال إن فريقه لم يلعب بشخصية في مباراة الإياب التي فاز فيها السيتي 4-0 في العام الماضي.وفي هذا الصدد، أكد المدرب الإسباني "لن أدخل في خلاف مع أنشيلوتي، لقد كنت في برشلونة والمقارنة مع ريال مدريد هي نفسها تقريباً، في تلك المباراة كنا أفضل، ليس لأن ريال مدريد لعب بشكل سيئ".وواصل: "لقد فعلنا الكثير من الأشياء بشكل جيد، لكن في هذه الأندية غالباً ما يحكمون عليك بأنك لم تلعب بشكل جيد حين تخسر، وأحاول أن أعتقد أن الفريق الآخر كان أفضل".وقال جوارديولا إن الشيء المهم ليس الفوز على ريال مدريد ولكن "الفوز بدوري الأبطال"، كما حدث الموسم الماضي.وأضاف: "أود أن أقول إننا نشارك في دوري الأبطال منذ أكثر من 10 سنوات بقليل، لم نشارك في هذه المسابقة من قبل، والمنافسة الآن هي خبرة للمستقبل".وأتم: "نحن لسنا مثل الأندية الأخرى، التي تشارك في هذه المسابقة منذ 70 عاماً، نحن وافدون جدد. لكننا حققنا ذلك، وإذا تمكنا من تحقيق ذلك مرة واحدة، فيمكننا أن نفعل ذلك مرة أخرى".المصدر: كورة