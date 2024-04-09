فيليكس: أقنعت برناردو سيلفا بالانضمام لبرشلونة

2024-04-09 09:18:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأكد البرتغالي جواو فيليكس، نجم برشلونة المعار من أتلتيكو مدريد، أن ما قاله بشأن رغبة مواطنه برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي في الانضمام للبارسا كان صحيحاً.وقال فيليكس، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أعتقد أنني أقنعت برناردو سيلفا بالانضمام إلى برشلونة".وأضاف: "كل ما قلته عنه كان صحيحاً، ولم أكن أمزح، وأعتقد أنني تمكنت من إقناعه باللعب لبرشلونة".وتابع: "لقد سألني برناردو عن أماكن للعيش فيها، وأماكن لتناول الطعام، والسلامة هنا، والضرائب.. الأمر لا يعتمد عليه فقط الآن".وأكمل: "إذا انتهى به الأمر حقاً في برشلونة، فأنا متأكد أن النادي سيحب برناردو وسيكون سعيداً به".وختم: "أريد أيضًا البقاء هنا، وآمل أن يكون ذلك ممكناً".جدير بالذكر، أن عقد برناردو سيلفا في مانشستر سيتي، يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 50 مليون يورو، يحق تفعيله، بداية من صيف 2024.المصدر: كورة