شبكة أخبار الناصرية: الحمل مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم أرباحاً، وقد يصلك خبر أو اتصال من الخارج وربما تعدّ لإطلاق مشروع أو للإعلان عن خطة لافتة، وتفرح لتسوية وانفراج عاطفياً: تكتشف الحب اذا كنت خالياً أو تعرف بعض التجارب والعلاقات المشوّقة، وتستنتج بعد طول تفكير أن العيش وحيداً لا يدخل...

