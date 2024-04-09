2024-04-09 09:48:09 - المصدر: منصة إيشان

افتتح كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة أهداف فريقه “النمور” أمام الوحدة، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان بمدينة أبوظبي، في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر السعودي. وحجز اتحاد جدة مقعده في نهائي المسابقة السعودية بعدما تغلب على نادي الوحدة بنتيجة 2-1 مساء أمس الاثنين. وجاء هدف المهاجم الفرنسي بعد مرور 56 ثانية على إطلاق صافرة البداية، […]

ظهرت المقالة بنزيما يسجل أسرع هدف في تاريخ السوبر السعودي أولاً على Eishan.