رغم الارتفاع العالمي.. انخفاض أسعار خامي البصرة

2024-04-09 10:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2024)، برغم من ارتفاع أسعار النفط العالمي.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 83 سنتا ليصل الى 85.55 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 83 سنتا ليصل الى 88.95 دولاراً.

وارتفعت اسعار النفط العالمي بعد أن تضاءلت الآمال في أن تؤدي المفاوضات بين إسرائيل وحماس إلى وقف إطلاق النار في غزة وتخفيف التوتر في الشرق الأوسط.



