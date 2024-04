2024-04-09 10:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: قال عضو مجلس النواب العراقي حسن وريوش الاسدي ان وزير الكهرباء وافق على استحداث مديرية لشبكات شمال ذي قار. وذكر الاسدي في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية ان استحداث المديرية سيسهم في تذليل المعوقات التي تواجه عمل مشاريع نقل الطاقة في مناطق شمال المحافظة . واشار ان...

The post برلماني من ذي قار: استحداث مديرية لشبكات كهرباء شمال المحافظة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.